'Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim' diyen Kılıçdaroğlu, ittifak kapısını açık bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri boykot tartışmasıyla ilgili olarak “Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim?” dedi. Seçim ittifakı için de "Karşı değiliz, zaman gösterecek” diyen CHP lideri, açık bir kapı bıraktı.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini aktardığı "Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim?" başlıklı köşesi şöyle:

CHP lideri, seçimleri boykot tartışmaları için “Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim?” yanıtını verirken, CHP’nin ittifak yapıp yapmayacağı konusunda açık kapı bırakarak, “Karşı değiliz, zaman gösterecek” dedi.

Kılıçdaroğlu’na sohbetin başında dün sabah, CHP milletvekili Musa Çam’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleriyle başlayan tartışma ve çıkan kavgayı sorduk. Net ifadeler kullanarak, şunları söyledi:

“Olmaması gerekirdi. Devlet Bey’in kişiliğine yönelik bir söylemi asla doğru bulmuyorum. Nitekim grup başkan vekilimiz Özgür (Özel) Bey de Meclis kürsüsünden CHP’nin duyarlılığını ifade etti. Siyaseten farklı dünyalarımız, görüşlerimiz olabilir ama insanlar yine de saygıyı elden bırakmamalı.”

Kılıçdaroğlu, olayda kaba kuvvet kullanılması, AK Parti ve MHP’li vekillerin Çam’a fiili olarak müdahalede bulunması konusunda ise ittifak teklifinin sabaha kadar süren müzakereler sonunda, 20 saatlik görüşmeyle kabul edilmesine atıf yaparak, “Aslında normalde bu teklifin salı, çarşamba, perşembe görüşülmesi lazımdı. Pazartesiye denk getirmek, kamuoyunun gözünden kaçırmak, sabaha kadar bunu parlamentodan çıkarmak gibi bir anlayış, biraz kaptı-kaçtı anlayışı. Doğru değil bu. Siz seçim sistemini değiştiriyorsunuz, yeni kurallar getiriyorsunuz ama halktan gizliyorsunuz bunu. Bu kaybetmenin işaretleri. Bunlar kaybedeceklerini biliyorlar artık, neyi kurtarabilirsek kardır anlayışıyla yola çıkıyorlar” dedi.

'KAZANACAĞIZ'

CHP lideri, partisinin milletvekili ve PM üyesi Selin Sayek Böke’nin Twitter’dan, “Bu yasaya göre ya çekilmeyi tartışmamız lazım ya da boykot etmeyi” mesajını paylaşması konusunda ise iddialı konuştu ve “Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim? Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz, nasıl kazanabiliriz, onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında yaşanan gerginlikler, sonrasındaki tartışmalar anımsatıldığında ise yorum yapmama tavrını sürdürerek, grup konuşmasında da özellikle bu konuya değinmediğini belirtti ve “Tabii bakın bugün (dün) tüzükten hiç bahsetmedim. Grup konuşmamda da söyledim, onlar bizim kendi iç işimizdi bitirdik onları” dedi.

CHP lideri, kurultaylardan önce, özellikle de adalet yürüyüşü sonrasında diğer partilerin gündemini de etkileyen CHP’nin ivmesinin bu süreçte kaybolduğu eleştirileri için ise “Hayır. Tüzük kurultayı zamanlı mı, zamansız mı diye konuşuluyor ama biz 1.5 yıl önceden yapmıştık bu hazırlıkları, örgütlere sormuştuk, görüşlerini almıştık. Ben gene 7-8 ay önce kurultaydan sonra tüzük kurultayı toplayacağımı ifade etmiştim. Söylediğimi yine söyledim. Onu yerine getiriyoruz o kadar” değerlendirmesini yaptı.

'İNANDIĞIMI SÖYLEDİM'

Kurultayda, “İzinsiz televizyona çıkan vekili kovarım” yönündeki söylemlerinin antidemokratik ve despotik bulunduğu, üslubunun değiştiği eleştirilerinin yapıldığının anımsatılması üzerine, Kılıçdaroğlu, “Nasıl yorumlandı bilmiyordum ama ben inandığım doğruları söyledim” dedi.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi?

CHP lideri, tüzük değişikliğiyle ittifaklara kapı açılmasının CHP’nin de ittifakı gündemine aldığını gösterip göstermediği sorumuza da şu yanıtı verdi:

“İttifaka karşı değiliz biz. Biz yüzde 10 seçim barajına karşıyız, siyasi partiler ittifak yapabilirler. Bu konuda herhangi bir şekilde ittifak olmasın, ittifakları yasaklayalım diye bir düşüncemiz yok zaten.”

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde da bir ittifak olmayacak herhalde?” sorusunu, “Bunu zaman gösterecek” diye yanıtlarken, “Kapıyı kapatmıyorsunuz, olmaz demiyorsunuz” vurgumuz üzerine, “Tabii tabii” demekle yetindi.

“Daha önce CHP olarak ‘biz aday çıkartacağız’ noktasındaydınız, o tutumunuzdan daha yumuşak bir seviyeye mi geçtiniz?” sorusuna karşılık, “Bir yasa çıktı, bu yasanın izdüşümünü tüzüğümüze koymamız gerekiyordu. Bu çerçevede bir düzenleme yaptık. Halbuki öteki zaten il başkanlarının teklifidir. Bizim değil, il başkanlarının teklifi ve en yüksek oyla kabul edildi” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemleri arasına, ön seçim, aday yoklaması, seçmen yoklamasıyla birlikte merkez yoklaması seçeneğinin de 4. yöntem olarak eklenmesi için, “Evet evet… o şekilde eklendi” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Olası ittifak AK Parti ile BBP arasında düşünüldüğü gibi listeye başka parti adayını koyarak mı olacak, sütun mu liste ittifakı mı olacak? Yan yana sütun ittifakı yapar mısınız yoksa listenizden mi başka bir partinin girmesini istersiniz?” sorularımıza da şu yanıtı verdi:

“Düzenleme bütün ittifak türlerine izin veren türden bir düzenleme. Onu bilmiyorum, zaman gösterecek. Bugünden şunu veya bunu yapacağız deme durumunda değilim.”

'GEREKİRSE GÖRÜŞÜRÜM'

CHP lideri, “Yol haritanız nedir, diğer partilerle siz temas yapacak mısınız?” sorusuna, “Yapılıyor zaten” yanıtını verirken, “Doğrudan siz yapacak mısınız?” yinelememiz üzerine, “Gerekirse yaparım. Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir, olası erken seçimdir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ittifak düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ancak yasanın ittifak bölümünün değil, temsilde adaletle ilgili kısmının iptalini isteyeceklerini de vurguladı.