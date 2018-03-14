Çiftlik Bank'ın kurucusu, 2 yıldır topladığı paralarla sırra kadem bastı

Yüksek kar ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 2 yılda topladığı paralarla ortadan kayboldu. Uzmanların “Bu yapılan dolandırıcılık” uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmayınca Aydın, 80.000 kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı.

Posta'nın haberine göre, 27 yaşındaki Mehmet Aydın, 2016 sonunda 'Bilgisayar yazılımcısıyım' diyerek ortaya çıktı ve '200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç' vaadiyle Çiftlik Bank’ı kurdu. İnternet üzerinden oynanan sanal bir oyun olan Çiftlik Bank’a on binlerce kişi para yatırdı. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor ve kar payı alıyorlardı.

PARALAR KUZEY KIBRIS'A AKTARILDI

Üye sayısı 500.000'e çıkan şirket vergi vermemek için merkezini Kuzey Kıbrıs kurdu. Toplanan paralar da Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı. Para yatıran üyelerine güven vermek için çeşitli illerde göstermelik tesisler kuruldu. Uzmanlar 8 aydır “Bu geçmişte de benzerlerini gördüğümüz ve ‘saadet zinciri’ diye bilinen dolandırıcılık modelidir. Binlerce kişi mağdur olacak. Tedbir alınmalı” diyordu.

'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR VAR'

Mehmet Aydın ortadan kaybolmadan önce Çiftlik Bank ile ilgili iddialar için “Ülkemiz üzerinde oynanan bazı oyunlar var. Bizim yatırımlarımız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Haberler asılsız” demişti.

551 MİLYON TOPLADI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Aralık’ta Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulundu. Gümrük Bakanlığı da ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması yaptı. Yeni üye alamadığı için geliri kesilen Çiftlik Bank’ın saadet zinciri çöktü. Yatırımları çöpe giden birçok kişi suç duyurusunda bulundu. Sırra kadem basan Mehmet Aydın, SPK raporuna göre 77.843 kişiden 511 milyon TL toplamıştı.