Kayıt
08:46 14 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank'ın kurucusu, 2 yıldır topladığı paralarla sırra kadem bastı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yüksek kar ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 2 yılda topladığı paralarla ortadan kayboldu. Uzmanların “Bu yapılan dolandırıcılık” uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmayınca Aydın, 80.000 kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı.

    Posta'nın haberine göre, 27 yaşındaki Mehmet Aydın, 2016 sonunda 'Bilgisayar yazılımcısıyım' diyerek ortaya çıktı ve '200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç' vaadiyle Çiftlik Bank’ı kurdu. İnternet üzerinden oynanan sanal bir oyun olan Çiftlik Bank’a on binlerce kişi para yatırdı. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor ve kar payı alıyorlardı.

    PARALAR KUZEY KIBRIS'A AKTARILDI

    Çiftlik Bank mağdurları, çiftliği bastı: Bölgeye JÖH sevk edildi
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank mağdurları, tesisi bastı: Bölgeye JÖH sevk edildi
    Üye sayısı 500.000'e çıkan şirket vergi vermemek için merkezini Kuzey Kıbrıs kurdu. Toplanan paralar da Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı. Para yatıran üyelerine güven vermek için çeşitli illerde göstermelik tesisler kuruldu. Uzmanlar 8 aydır “Bu geçmişte de benzerlerini gördüğümüz ve ‘saadet zinciri’ diye bilinen dolandırıcılık modelidir. Binlerce kişi mağdur olacak. Tedbir alınmalı” diyordu.

    'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR VAR'

    Mehmet Aydın ortadan kaybolmadan önce Çiftlik Bank ile ilgili iddialar için “Ülkemiz üzerinde oynanan bazı oyunlar var. Bizim yatırımlarımız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Haberler asılsız” demişti.

    551 MİLYON TOPLADI

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Aralık’ta Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulundu. Gümrük Bakanlığı da ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması yaptı. Yeni üye alamadığı için geliri kesilen Çiftlik Bank’ın saadet zinciri çöktü. Yatırımları çöpe giden birçok kişi suç duyurusunda bulundu. Sırra kadem basan Mehmet Aydın, SPK raporuna göre 77.843 kişiden 511 milyon TL toplamıştı.

    İlgili konular:

    Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı
    'Yerli ve milli sanal para Turcoin'in arkasında saadet zinciri var' iddiası
    Bakan Tüfenkci'den 'saadet zinciri' uyarısı
    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde aday Boris Titov
    İşadamlarının haklarını savunan Rusya devlet başkanı adayı Boris Titov
    Karikatür
    May'den Rusya'ya: 'Eski casusun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olması kuvvetle muhtemel'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam