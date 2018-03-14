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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bozkurt işareti

    Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınan kadın: Benim günahım neydi?

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozkurt işareti yapması gündemdeki yerini korurken 2015'te bu işareti Erdoğan'a karşı yaptığı için gözaltına alınan ve 4 yıl hapis cezasıyla yargılanan eski MHP yöneticisi Seher Kayıhan "Peki benim günahım neydi?" diye sordu.

    Erdoğan’ın geçen hafta Mersin’de halkı selamlarken ülkücülerin simgesi olarak ifade edilen bozkurt işaretini, ardından da 'rabia' işaretini yaptı.

    MHP'nin eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan’ın 2015’teki Uşak ziyaretinde, “Bozkurt” işareti yaptığı için gözaltına alındı. Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat etti. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bozkurt işareti
    © Fotoğraf: Twitter
    Erdoğan'dan önce bozkurt sonra 'rabia' işareti
    Yargılanması 1.5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'den Kamil Elibol'a konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.

    MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Kayıhan şunları söyledi:

    “27 Mayıs 2015'de Uşak'ta Cumhurbaşkanının konvoyu geçerken ilçe binası balkonundan bozkurt işareti yaptım. Polisler gelip ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin' diyerek beni gözaltına aldı. 2 koruma polisi teşhis yaptı. Cumhurbaşkanına ‘Allah belanı versin' dediğimi öne sürdüler. Erdoğan, 2011'de Bahçeli için “Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum' demişti. Şimdi ise bozkurt işareti yapıyor. İlahi adalet var. Milliyetçilerin oyu için bozkurt işareti yapması bana samimi gelmedi. Ülkücülerin oyunu alabilmek için bozkurt selamı verdi.”

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    Etiketler:
    İYİ Parti, MHP, Seher Kayıhan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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