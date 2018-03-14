Kayıt
11:59 14 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

    Yıldırım'dan Tillerson yorumu: Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    'Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim' diyen Kılıçdaroğlu, ittifak kapısını açık bıraktı
    Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    "(CHP'li bazı vekillerin boykot önerisi) Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © REUTERS/ Leah Millis
    Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım
    'MECLİS İCAP EDERSE 7 GÜN ÇALIŞIR'

    (Meclis'te bir gecede geçirilen seçim ittifakı kanunu hakkında) Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

    'ABD İLE SIKINTILAR YAŞADIĞIMIZ SIR DEĞİL'

    ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir.  Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir."

    'FAKIBABA YANLIŞ ANLAŞILMIŞ'

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Şeker fabrikalarına biz de talibiz" ifadesi sorulan Yıldırım, şu cevabı verdi:

    "Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil."

    Yıldırım açıklamalarından sonra eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile birlikte Azerbaycan'a gitti.

    İlgili konular:

    Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz
    'Trump, Kuzey Kore görüşmelerinden önce yeni bir ekip kurmak için Dışişleri ve CIA'de değişiklik yaptı'
    Trump, ABD Dışişleri Bakanı'nı değiştirdi
    Trump: Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık
    Etiketler:
    Şeker fabrikası, CHP, Ahmet Eşref Fakıbaba, Rex Tillerson, Binali Yıldırım, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Stephen Hawking
    Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti
    Karikatür
    May'den Rusya'ya: 'Eski casusun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olması kuvvetle muhtemel'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam