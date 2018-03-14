Yıldırım'dan Tillerson yorumu: Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir" dedi.

Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"(CHP'li bazı vekillerin boykot önerisi) Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

(Meclis'te bir gecede geçirilen seçim ittifakı kanunu hakkında) Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

'ABD İLE SIKINTILAR YAŞADIĞIMIZ SIR DEĞİL'

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir."

'Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı değildir'



Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi https://t.co/yapatbtyfP pic.twitter.com/DM72fVEFij — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 14 Mart 2018

'FAKIBABA YANLIŞ ANLAŞILMIŞ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Şeker fabrikalarına biz de talibiz" ifadesi sorulan Yıldırım, şu cevabı verdi:

"Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil."

Yıldırım açıklamalarından sonra eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile birlikte Azerbaycan'a gitti.