Sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın kurucusu, 'kripto para çiftliği' de kurmuş

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik Bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.
Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda 1000 tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.
Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.
Bir soru: Onbinlerce insanı mağdur eden böylesine organize iş tutma+nitelikli dolandırıcılık 2 sene süreyle OHAL altında nasıl yapılabildi ve kurucu Mehmet Aydın yanında yüz milyonlarca dolarla nasıl yurt dışına kaçabildi? pic.twitter.com/vtRRqgGjbV— METIN GURCAN (@Metin4020) 14 Mart 2018
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