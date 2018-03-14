Sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın kurucusu, 'kripto para çiftliği' de kurmuş

Milyonlarca lira ile kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Kısa sürede 70.000'i aşkın kişiden 500.000 milyon lira gibi bir rakam toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik Bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda 1000 tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.