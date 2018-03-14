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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Parti'den Saadet Partisi'ne: Sanki kilit parti gibi konuma taşınması gerçekçi değil

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    AK Parti, seçim ittifakını reddeden Saadet Partisi'ne yönelik söylemini sertleştirdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" dedi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    Ahmet Hakan: Saadet'in anaakım medyada yer almasının sebebi AK Parti
    Habertürk TV'de konuşan Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

    "Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten. Biz hiçbir yapıya karşı, yani en başta da söyledim, bunu bir milli mutabakat olarak görüyoruz. Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi'nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı. 

    'SANKİ YÜZDE 10-15 OY ORANINDA…'

    Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil. Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum." 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bozkurt işareti
    © Fotoğraf: Twitter
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de halka hitabı sırasında bir anlık bozkurt işareti yapması da sorulan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm" dedi.

    Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • (Meclis'teki 'ittifak' kavgası) Kılıçdaroğlu, kongrede de söyledi, militan istiyorum dedi. İttifakla ilgili düzenleme hilelelerin nasıl yapılacağının düzenlemesiymiş. Ben CHP'nin saçma iddialarını dile getirecek değilim.
    •  Bize neden ittifak düzenlemesi yaptınız diye soramazlar. Biz de onlara deriz ki, bu bizim (seçim barajı) siyasi parti olarak barajla ilgili siyasi tercihimizdir.
    • (CHP içindeki boykot çağrıları) CHP'nin böyle bir şeye kalkışması CHP'nin kendisini kapatması haline gelir.
    • (Mühürsüz zarf tartışması) YSK zarfları teslim ediyor, onlar da bunları hızla mühürlüyorlar ve tutanak altına alıyorlar. Ortak imza altına alıyorlar. Bunlarda bazıları mühürlenmemiş olabiliyor. YSK'nın gönderdiği zarflar imza ile tutanak haline almışsa bunların da geçerli olması yönünde bir karar almak zorunda kalıyorduk.
    • Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
      © AA/
      Yıldırım'dan Tillerson yorumu: Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir
      (Rex Tillerson'ın görevden alınması) Devletler arası ilişkiler kişiler üzerinden değil kurumlar üzerinden yürütülür. ABD'de Dışişleri Bakanlığı nezdinden ABD Başkanı'nın böyle bir tasarrufu olmuştur, biz yeni görevlendirilen Dışişleri Bakanı ile devlette devamlılık esastır ilkesi gereğince kurumsal ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 8 Mart'ta başlayan komisyonlar arasında bir görüşmenin devamı niteliğinde bir ziyaret (Çavuşoğlu). Yeni Dışişleri Bakanı ile bakanımız oturup gelişmeleri değerlendireceklerdir. 

    Etiketler:
    CHP, Saadet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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