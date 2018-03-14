AK Parti'den Saadet Partisi'ne: Sanki kilit parti gibi konuma taşınması gerçekçi değil

AK Parti, seçim ittifakını reddeden Saadet Partisi'ne yönelik söylemini sertleştirdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" dedi.

Habertürk TV'de konuşan Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten. Biz hiçbir yapıya karşı, yani en başta da söyledim, bunu bir milli mutabakat olarak görüyoruz. Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi'nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı.

'SANKİ YÜZDE 10-15 OY ORANINDA…'

Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil. Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de halka hitabı sırasında bir anlık bozkurt işareti yapması da sorulan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: