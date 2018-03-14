Kayıt
13:41 14 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Selin Şekerci

    Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

    © Fotoğraf: Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal medyadaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci'nin yargılanmasına devam edildi. Erdoğan, avukatı aracılığıyla Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

    Mahkeme
    © Flickr/
    Mahkemeden emsal karar: 'Erdoğan diktatörlüğü' ifadesi hakaret değil, eleştiridir
    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci gelmezken, avukatı hazır bulundu. 

    BİR DAHA GELMEZSE YAKALAMA KARARI

    Hakim, celse arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayetten vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sunduğunu ifade ederek sanığın duruşmaya neden gelmediğini sordu. Bunun üzerine  Selin Şekerci'nin avukatı, müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirterek gelecek celse hazır edeceklerini söyledi.  Hakim, bir dahaki celseye katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkaracağı uyarısında bulunarak Şekerci'nin mazeretini kabul etti. Mahkeme, Şekerci'nin gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

    İDDİANAMEDEN

    Zuhal Olcay
    © Fotoğraf: DHA
    Zuhal Olcay'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapsi isteniyor
    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki', Selin Şekerci ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şikayet dilekçesine göre şüpheli Selin Şekerci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 2013 yılındaki paylaşımlarına yer verildi.

    Şüphelinin savunmasında, suç kastının olmadığını, mizah anlayışı dahilinde ilgili paylaşımları yaptığını söylediği belirtildi. Şüpheliye ait paylaşımda kullanılan fotoğraflarda yer alan Isengard'ın, 'Yüzüklerin Efendisi' kitabında kötülük timsali Saruman'ın kalesi olduğu ifade edilen iddianamede, "Bu kalenin hikayede yıkılmaz bir yapısı olmakla birlikte meydana gelen savaşta yıkıldığı ve Saruman'ın Orthanc isimli kulede esir kaldığından bahsedildiği, Saruman'ın da savaşı kaybettiği, paylaşılan resmin üzerinde de bu resimlerin bulunduğu, resimler ve yapılan yorumlarla birlikte hem hakaret, hem de tehdit eylemlerinin aynı anda oluştuğu" ifade edildi. Müştekinin yapılan paylaşımlar döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı olarak görev yaptığı, bu nedenle atılı eylemlerin 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtilerek Selin Şekerci'nin cezalandırılması 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

    İlgili konular:

    Batı Trakya'da 3 kişi hakkında Erdoğan'a hakaretten soruşturma
    HDP'li Birlik'e Erdoğan'a hakaretten hapis cezası: 'Suç işlemeyi alışkanlık haline getirdi'
    Ali Fuat Yılmazer'e Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 6 ay hapis cezası
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanına hakaret, Recep Tayyip Erdoğan, Selin Şekerci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Stephen Hawking
    Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti
    Karikatür
    May'den Rusya'ya: 'Eski casusun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olması kuvvetle muhtemel'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam