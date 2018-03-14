Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- 34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Askerlerimizi de mehter marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Evde torunum bile mehter marşı ile yürüyor.Murat Kula
'SON RAKAMLARI ALAYIM DEDİM…'
- Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.
'YÜRÜYECEKSİN, MUHTARLAR YÜRÜYECEK ARKANDAN'
'BUNLAR İMANSIZ, BUNLAR KAFİR'
- Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir.
'DAĞLARA TÜNEL AÇMIŞLAR, BU TERÖRİSTLERDE AKIL YOK'
- Afrin'de kullandığımız silahların yüzde 65'i yerli. Bu daha da artacak. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi, bilgi sahibi yaptı. Üretir duruma bizi getirdiler. Eksiğimiz çok ama bunları başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen Batı medyasının allayıp pulladığı teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Dağlarda ne tüneller açmışlar. O teröristlerde bu kadar akıl yok."© AA/ Hişam Al Homsi
'KUZEY IRAK'I BAŞLARINA YIKACAĞIZ'
- Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız.
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