Volodin: 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı, Türkiye'de yapılabilir

Moskova'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konuyu istişare ettiklerini belirten Volodin, özellikle bu yılki Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın Türkiye'de yapılması üzerinde durduklarıı kaydetti.

Volodin, "Türk Dışişleri Bakanı, bu fikri destekliyor. Bakanın sözlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM de buna destek veriyor. Toplantıyı eylül başında gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın birinci 2016'da Moskova'da, ikincisi de 2017'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılmıştı.