İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'da

İran'dan kalkan askeri nakliye uçağı, Diyarbakır'daki yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a hareket etti. Cenazeleri taşıyan uçak, 12.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Uçaktan alınan cenazeler, havalimanındaki işlemler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla otopsi ve kimlik tespiti için Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
© AA/ Morteza Salehi
İstanbul'a getirilen cenazelerin Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'ya ait olduğu, pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin ise İran'da sürdüğü kaydedildi.
Kaza sonrası İran'a giden ailelerin de sabah Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü ve cenaze işlemlerini takip ettiği öğrenildi.
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