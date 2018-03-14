Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye, ilişkilerinin çok önemli aşamasından geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Rusya ve Türkiye’nin şu anda ilişkilerinin çok önemli aşamasında bulunduğunu belirtti.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’ndeki Rus-Türk ilişkileriyle ilgili toplantıda konuşan Kurtulmuş, “Rusya ve Türkiye, büyük potansiyele ve göç, enerji ve diğer birçok ortak konuda etkiye sahip iki ülke. Şu anda ilişkilerimizin çok önemli aşamasında bulunuyoruz. Güvenlik, politika ve ekonomi sorunlarıyla ilgili net bir anlayış var. Türkiye ve Rusya'nın büyük bir sorumluluğu var” dedi.

Kurtulmuş, iki ülkenin ekonomik ilişkileri geliştirmesi, ortak işletmeler kurması ve işbirliği süreçlerini canlandırması gerektiğini de sözlerine ekledi.