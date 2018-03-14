Türk Büyükelçi Diriöz: Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesiyle ilgili henüz bir bilgi yok

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve dün görevinden alınan ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson arasında daha önce planlanan görüşmeyle ilgili henüz hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Diriöz, “Görüşmenin gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir bilgi vardı ama dünkü olayların ardından görüşmenin yapılacağı yoksa erteleneceğini bilmiyorum. Bu konuda henüz hiçbir bilgim yok” dedi.

Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rex Tillerson'ın görevden alınması nedeniyle, "19 Mart'ta yapacağımız görüşme Tillerson görevden ayrıldığı için ertelenebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı nedeniyle bu toplantı olacak mı olmayacak mı arkadaşlarımız takip ediyor, onlardan cevap bekliyoruz, bugün yarın belli olur" ifadelerini kullanmıştı.