Erdoğan'dan ABD'ye: Suriye'deki 20 üs niye kuruldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Bizim medeniyetimizde tıp ilmiyle meşgul olmak Allah'ın mucizelerine de şahit olmak demektir. Lokman Hekim hikayeleri bunun örneği. Devasa dünyaya bakmaya gerek yok insanın yaradılışındaki bir damla herşeyi anlatıyor. İnsan hayatına doğdan dokunan hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunuyorsunuz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten hiçbir farkı yoktur. Bizim için teröristlerin konumu neyse bunlarında odur.© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
'DEDEM SARIKAMIŞ'TA DONARAK ÖLDÜ'
- Millet olarak biz bu ülkeyi kahramanlıklar üzerinde kurduk. Hala da aynı şekilde yaşatıyoruz. Hekimlerimizin kahramanlıkları bu tablonun bir parçasını oluşturuyor. Şuanda onlar cephedeler. Bir taraftan Mehmedimiz savaşırken onlarda arka planda tedavileri için hazır kıta bekliyorlar. Balkan savaşında, 1. dünya savaşında hekimlerimizin yaptığı hizmetler varki insanın gözleri yaşarıyor. Mehmedimiz bir başka düşmanla mücadele ediyordu o zaman. O da hastalıklardı. Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisinde hastalıktan hayatlarını kaybetmişler. Aynı şekilde Sarıkamış'ta da soğuk ve hastalık vardı. Benim dedemde orada donarak öldü. Sarıkamış'ta çıkarılan askerlerin üstlerinin çıplak olduğu görülür. Ayaklarında çarıkları yoktu. Tüfekleri ona sarılmış donarak şehit olmuşlardı.
- Şimdi askerlerimiz cephede her türlü şartlarda koşullarda donanımlara haiz giysileriyle. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tifus başta olmak üzere bu hastalıklarla mücadele eden sağlık personellerimizde o zamanlar büyük tehdit yaşıyordu. Balkan Savaşı'nda cephede görevli doktorumuzun icat ettiği basit ama etkili serumun hikayesi bunun bir örneği. Serum sonra tüm askere uygulanmıştır. Irak Cephesi'nde güvenmedikleri için bunu kullanmayan Alman askerleri hayatını kaybetmiştir. Kazım Karabekir başta olmak üzere kendi askerlerimiz görevlerine devam etmişlerdir.© REUTERS/ Khalil Ashawi
'EY ABD, BAK BUNLAR PKK'NIN TA KENDİSİ'
- Aynı fedakarlıkların terörle mücadele dönemimizde sınırlarımız içinde ve dışında pek çok örneği var. Güneydoğu'da teröristler okulları hastaneleri bombalamadı mı? Yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun benim kürt vatandaşımın hastanesini yakıyorsun. Bunlar bu şekilde cani. PYD/YPG. Ey ABD bak bunlar PKK'nın ta kendisi. PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorum diyorsun senin subayın onunla kol kola benim askerimle savaşıyor. Geri adım yok sonuna kadar.© AA/ Emre Şenoğlu
- Zeytin Dalı'nda tüm sorumluluğu üstlenerek cephe hattına koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerlerimize yardım için gittiği dağda mahsur kalan Samet Akar gibi kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Görev yaptığı hastaneyi terketmeyen Ömer Faruk Bilen gibi nice kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'
- Hiçbir acı hiçbir mazeret sağlık personele fiziki saldırı yapılmasını normal gösteremez. Sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında olduğumuzun, onlara yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 486 OLDU'
- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz iyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, terör koridorunu teröristlerden temizlemek. Onların silah getirdiği yere biz Kızılayımızla AFAD'ımızla Diyanet Vakfı'mızla insani yardım götürüyoruz farkımız bu.© REUTERS/ Khalil Ashawi
'SURİYE'DEKİ 20 ÜS NİYE KURULDU?'
- Suriye'de 20 üs kuruldu. Niye kuruldu bunlar? Bu üsler burada niye var? Ya Türkiye ya İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya savaşı anlamına gelir. Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var? Rusya, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor?
- Bunları hep konuşuyoruz. Herşeye hazır olacağız. Türkiye'nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan biri sağlık hizmetleridir.
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