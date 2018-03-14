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    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklandı.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank'a 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma
    Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüz faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Çiftlik Bank yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

    Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

    Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak
    © AA/ Uğur Subaşı
    Çiftlik Bank yöneticisi gözaltına alındı, tesis sahibinin eşi teslim oldu
    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

    'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'

    Öte yandan, soruşturma kapsamında şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

    Çolak ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Cemal Çolak
    Topluluk kurallarıTartışma
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