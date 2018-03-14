Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.
Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.
'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'
Öte yandan, soruşturma kapsamında şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.
Çolak ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
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