Kayıt
07:56 15 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM genel kurul çalışmalarına katıldı.

    Bahçeli, CHP'li Çam'ı sıkıştıran vekillerini uyardı

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu’nda seçim ittifakı yasası için yapılan görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ı kuliste sıkıştıran vekillerini uyardı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM genel kurul çalışmalarına katıldı.
    © AA/ Metin Aktas
    Meclis'te kavgalı mesai: Seçim ittifakı teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
    Meclis'te AK Parti ve MHP'nin, partilere seçim ittifakı yapılmasına yasal zemin oluşturan yasa teklifinin görüşüldüğü 20 saatin sonunda büyük bir kavga yaşandı. MHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Bahçeli'ye söylediği sözleri kürsüden hatırlatan CHP'li Çam'ı kuliste sıkıştırdı. MHP'li vekillerin A Haber kameramanını darp ettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

    'MHP, KAVGALARIN PARTİSİ DEĞİLDİR'

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli'nin, "Böylesi hassas bir dönemde provokasyonlara gelinmemesi büyük önem arz ediyor. Meclis'e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez. MHP de kavgaların partisi değildir" dediği kaydedildi.

    Seçim-Oy pusulası
    © AFP 2018/ Arşiv
    CHP ile MHP arasında ‘seçim güvenliği raporu’ tartışması
    Önceki gün Meclis'teki kavganın hemen ardından sosyal medyada CHP'li Musa Çam'a yönelik bir tepki kampanyası da başlattı. Ancak bu alandaki mesaj trafiği birkaç saat sonra zayıfladı. Sosyal medyadaki kampanyanın soğutulmasında da Devlet Bahçeli'nin uyarılarının etkili olduğu öğrenildi.

    TBMM BAŞKANLIĞI: İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Öte yandan TBMM Başkanlığı'ndan olaylara dair yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

    "TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi hâlinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur."

    İlgili konular:

    Bahçeli'den Afrin açıklaması: CHP cephe gerisine pusu kuruyor
    CHP'li Ağbaba: Sayın Bahçeli taşerondu şimdi Saray'ın kadrolusu oldu
    CHP'den Bahçeli'ye 'yavru' göndermesi
    Etiketler:
    MHP, CHP, Musa Çam, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın dört bir yanında çekilen How Far From Home isimli fotoğraf projesi
    İstifa edip dünya turuna çıkan gezgin çiftten etkileyici fotoğraflar
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam