Bahçeli, CHP'li Çam'ı sıkıştıran vekillerini uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu’nda seçim ittifakı yasası için yapılan görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ı kuliste sıkıştıran vekillerini uyardı.

Meclis'te AK Parti ve MHP'nin, partilere seçim ittifakı yapılmasına yasal zemin oluşturan yasa teklifinin görüşüldüğü 20 saatin sonunda büyük bir kavga yaşandı. MHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Bahçeli'ye söylediği sözleri kürsüden hatırlatan CHP'li Çam'ı kuliste sıkıştırdı. MHP'li vekillerin A Haber kameramanını darp ettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

'MHP, KAVGALARIN PARTİSİ DEĞİLDİR'

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli'nin, "Böylesi hassas bir dönemde provokasyonlara gelinmemesi büyük önem arz ediyor. Meclis'e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez. MHP de kavgaların partisi değildir" dediği kaydedildi.

Önceki gün Meclis'teki kavganın hemen ardından sosyal medyada CHP'li Musa Çam'a yönelik bir tepki kampanyası da başlattı. Ancak bu alandaki mesaj trafiği birkaç saat sonra zayıfladı. Sosyal medyadaki kampanyanın soğutulmasında da Devlet Bahçeli'nin uyarılarının etkili olduğu öğrenildi.

TBMM BAŞKANLIĞI: İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan TBMM Başkanlığı'ndan olaylara dair yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi hâlinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur."