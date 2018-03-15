Bahçeli, CHP'li Çam'ı sıkıştıran vekillerini uyardı

'MHP, KAVGALARIN PARTİSİ DEĞİLDİR'
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli'nin, "Böylesi hassas bir dönemde provokasyonlara gelinmemesi büyük önem arz ediyor. Meclis'e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez. MHP de kavgaların partisi değildir" dediği kaydedildi.
Meclis'teki büyük kavga kameralara böyle yansıdıhttps://t.co/pG6XMSIGaa pic.twitter.com/QEnq5Zh08v— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 13 Mart 2018SOSYAL MEDYAYA AYAR
TBMM BAŞKANLIĞI: İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan TBMM Başkanlığı'ndan olaylara dair yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:
"TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi hâlinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur."
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