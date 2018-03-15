Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye: Beni yaptığınız yanlışlara ortak etmeyin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakla ilgili bir soru üzerine, AK Parti'nin yanlış politikalar uyguladığını söyledi. Karamollaoğlu, "Beni bu yaptığınız yanlışlara ortak etmeyin diyorum. Türkçe konuştuğum kanaatindeyim" diye konuştu.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konuları değerlendiren Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Gazete'nin haberine göre, Temel Karamollaoğlu ittifak konusuyla ilgili bir soru üzerine, "İktidar partisi yaptığı yanlışlardan dönerse oturup konuşulur. Dış politikadaki yanlışlar devam ederse, sizin bu söyledikleriniz benim umurumda değil denirse, OHAL'den yanayım denirse bu ittifakın altına neden imza atayım. Ben, beni bu yaptığınız yanlışlara ortak etmeyin diyorum. Türkçe konuştuğum kanaatindeyim" dedi.

Bir gazeteci ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" açıklamasını sordu.

Ünal'ın sözlerini doğru bulmadığını belirten Karamollaoğlu, iktidarı hedeflediklerini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz iktidara gelmeye hazırlanıyoruz. Yüzde 10-15'le iktidara gelinmez. Bunları inanarak söylüyorum. Bizim yüzde 6,10,15 gibi bir hesabımız yok. Biz milletin sorunlarını çözmek için iktidara talibiz. İttifak yapmak isteyen iktidar partisi ‘Dediğim dedik bir şeyi değiştirmem' diyor. Muhalefet partileri dediklerimize sıcak bakarsa onlara sırtımızı mı dönelim? Herkese kapımız açık, memleketin menfaatlerini gözeterek ittifak yaparız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesine' yönelik sözlerini de değerlendiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunca problem arasında işi gücü bırakıp bir de güncelleme işine girdiler. Türkiye'de güncellenmesi gereken şey varsa AK Parti'nin bizatihi kendisidir. İslam adil olmayı emreder; ama bugün adalet yok. Bunun güncellenmesi lazım. İslam işi ehline vermeyi ve liyakati emreder. Bugün adam kayırma ve iltimas var. Bunun güncellenmesi lazım. İslam yolsuzluğu, israfı yasaklar. Bugün her ikisi de almış başını gidiyor. Bunun güncellenmesi lazım.

'SAVAŞA DÖNÜŞTÜRMEYELİM'

Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz. Sonuçta Milli Piyango'nun başında da milli var. İlkelerimiz belli, çalmayacak, saldırmayacak, kanmayacak, kandırmayacak, yolsuzluk ve israfı önleyecek, adaleti tesis edecek, kucaklayıcı olacak. Siyaseti bir savaş gibi görenler, ülkeye huzur ve refah değil kaos ve kargaşa getirecekler. Lütfen demokratik bir yarışı savaşa dönüştürmeyelim."