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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    İYİ Parti raporundan: FETÖ, Erdoğan'ın kaybetmesini istemiyor

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitlere göre FETÖ'nün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğu ifade edildi. Raporda, "Kozmik savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde kaybetmemesi lazımdır" denildi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ umhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan 'FETÖ mağduru' şikayetlerine yanıt: Acırsak acınacak hale geliriz
    Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda dikkat çeken tespitler yer aldı. 

    'Örgütün, özellikle cezaevlerinde yönetilemeyen sürecin sonunda daha aşırı gruplar halinde çıkmasının muhtemel bir risk olduğu' saptanan raporda, 'örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğuna' dikkat çekildi. 

    'MİLLETİMİZ, DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI'

    Raporda, özetle şu tespitler yapıldı: 

    FETÖ’nün 17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dahil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz tabiri caizse devleti sokaklardan toplamıştır.

    FETÖ'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıyla ilgili tutuklanan askerler ifadelerinde 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı.
    © AA/
    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı koruyan polislerin FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı
    'DEMOKRATİK BİR İKTİDAR DEĞİŞİMİ İSTEMİYOR'

    Örgütün amacı Türkiye’de demokratik düzeni yok etmektir. Bu nedenle örgüt Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istememektedir.

    'LAİK HUKUK DEVLETİNİN EN BÜYÜK İÇ DÜŞMANI'

    Sahip oldukları teolojik dünya görüşüne göre Türkiye’de iktidarı şeytanlaştırmışlar ve sapkın görüşlerine göre iktidar partisi liderini de kâinatın sonuna doğru geleceği belirtilen deccal ile özdeşleştirmişlerdir. Böylece FETÖ için Tayyip Erdoğan ile mücadele bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış, kozmik bir savaşa dönüşmüştür. Bu kozmik savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde kaybetmemesi lazımdır. Bu yüzden örgüt Türkiye’de demokratik bir iktidar değişimini ne istemekte ne de böyle bir değişimi kabul etmektedir. Bu nedenle FETÖ Türkiye’de demokratik laik hukuk devletinin en büyük iç düşmanıdır."

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    Etiketler:
    İYİ Parti, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen, Türkiye
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