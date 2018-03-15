AYM'den AİHM kararı öncesi Şahin Alpay hamlesi

Anayasa Mahkemesi (AYM) 20 Mart'ta Şahin Alpay hakkında kararını verecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önce önemli bir hamle yaptı. Kararı alt mahkemelerce uygulanmayan AYM, Alpay'ın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiğine dair başvurusunu gündemine aldı. Alpay hakkında tahliye bekleniyor.

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ve 'ifade ve basın özgürlükleri'nin ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise en üst mahkeme AYM’nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği'ni belirterek yeniden AYM’ye başvurdu.

'AYM'NİN ETKİLİ İÇ HUKUK YOLU OLMADIĞINA KARAR VERİLİR'

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu süreçte AİHM’nin de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklandı. Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AİHM’nin 20 Mart’ta alacağı karara dikkat çekerek, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” açıklamasını yaptı.

Bu gelişmeler sonrası AYM Genel Kurulu, Alpay’ın başvurusunu 'ek' olarak gündemine aldı. yüksek mahkeme, bugün yapacağı oturumda Alpay’ın başvurusunu görüşecek. Yüksek mahkemenin Anayasa’nın 'Anayasa Mahkemesi kararları' başlıklı 153. maddesi uyarınca yeni bir ihlal kararı vermesi bekleniyor. Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında şu hüküm yer alıyor:

“Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

ALTAN'IN BAŞVURUSU DAHA SONRA

AYM Genel Kurulu’ndan ihlal kararı çıkması durumunda Alpay’ın tahliye edilmesi bekleniyor. FETÖ’nün yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın sanığı olan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm tesis edilmedi. Hakkında 'Anayasa’yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Altan’ın başvurusu ise daha sonra ele alınacak.