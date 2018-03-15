Çiftlik Bank'ın kurucusu, Uruguay’da inşaat işine girmiş

© Fotoğraf: DHA Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

Karar'ın haberine göre, 77.000 kişiden 511 milyon lira dolandıran Aydın'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ailenin avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı iddiasını doğruladı ve orada inşaat işine girdiğini aktardı. 80.000'e yakın kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini söyleyen Yörük, kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre de Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın geçen ocak ayı sonunda yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500.000 TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal.

Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125.000 liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek.

Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak. Ailenin avukatı Abdullah Yörük Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin “Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda’yı geçen ekim ayında Mehmet Aydın’ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yılar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal” dedi.

'BU KADAR İNSANIN APTAL OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

Öte yandan Çiftlik Bank'la ilgili bir video sosyal medyada tekrar gündem oldu. Bu videoda bir üye, kendisine sorulan "Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?" sorusuna "Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” şeklinde yanıt veriyor.