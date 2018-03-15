Türkiye ve ABD'nin Menbiç görüşmesi ertelendi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu'nun ABD'de yapacağı YPG'nin bulunduğu Menbiç'le görüşmenin ertelendiğini duyurdu. Aksoy, "19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından görüşmenin ertelenebileceğini belirtmişti. İkili temaslar için Moskova'da bulunan Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak açıklamada "19 Mart'ta yapacağımız görüşme Tillerson görevden ayrıldığı için ertelenebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı nedeniyle bu toplantı olacak mı olmayacak mı arkadaşlarımız takip ediyor, onlardan cevap bekliyoruz, bugün yarın belli olur" demişti. Çavuşoğlu, yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe ile de beraber çalışmak istediklerine dair isteğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu, Washington yönetimi ile devam eden Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak "YPG Menbiç'ten çekilince ABD ve Türk askerleri güvenliği sağlayacak" demişti.