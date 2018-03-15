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    Babasının düşerek öldüğü Urfa Kalesi'nden düştü

    Urfa Kalesi'nden düşüp hayatını kaybeden kişinin kızı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz verirken düşüp hayatını kaybeden Halil Dağ'ın kızı S. de aynı yerden düştü ve yaralandı. Dağ'ın başka bir kızı A. da sosyal medyaya tepki gösteririken "Babam öldü, herkes gırgır geçiyordu" dedi.

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    38 yaşında 8 çocuk sahibi Halil Dağ, 1 Ocak tarihinde Urfa Kalesi'nde poz verirken kazayla 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. Dağ’ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi’ne gitti. S. kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağı düşmüş şekilde buldu ve yaralandı. 

    Aile, babalarını kaybetmenin acısını yaşarken sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlar yüzünden bir kez daha yıkıldı.

    'BEN DE ATLAMAK İSTEDİM'

    Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: 

    “Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.” 

    Babasının düşerek öldüğü Urfa Kalesi'nden düştü
    © Fotoğraf: DHA
    Babasının düşüp öldüğü kaleyi görmek isterken kendisi de düştü
    'ÇOK İZLEDİM, ARTIK BAKAMIYORUM'

    Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ da “Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum” dedi.

    'KALEDE ÖNLEM ALINSIN'

    Eşinin ölümü le birlikte 450.000 TL’lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, “Kalede önlem alınsın” dedi.

    'VİDEOYU ÇEKEN ARKADAŞI GELİP BORCU İSTEDİ'

    Anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da şu şekilde isyan etti:

    “Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil’in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35.000 liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik.”

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    © Fotoğraf: DHA
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    'İKİ MİNARENİN ARASINDA FOTOĞRAFI OLSUN İSTEMİŞ'

    K. Dağ, olay gününü de şöyle anlattı: 

    “Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlarda, şimdi içlerine kapandılar.”

    Öte yandan Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi.

    Etiketler:
    Halil Dağ, Urfa Kalesi, Şanlıurfa
    Topluluk kurallarıTartışma
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