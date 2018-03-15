Kayıt
12:18 15 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Binali Yıldırım

    Yıldırım: Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma politikası uyguluyoruz

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Başbakan Binali Yıldırım, dünyada yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi sorunların daha çok konuşulmaya başladığını söylerken "Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz" dedi.

    Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    "Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Ümit Bektaş
    Erdoğan'dan BMGK'ya: Batsın sizin kararınız
    'KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

    Bir yandan dünyada yeni teknolojilerin, bilişimin, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerinin hayatımıza girmesi, diğer yandan da çalışma alışkanlıklarımızın değişmesi… Bunlar geleceğimiz için güzel şeyler. Ancak bu gelişmelerin bütün ülkeler için hayırlı olması için mutlaka bölgesel ve küresel anlamda iş birliğine ihtiyaç var.

    'BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN DEMOKRATİK TOPLUMLARA İHTİYAÇ VAR'

    Çağımızda aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi sorunlar daha çok konuşulmaya başlandı. Barış içinde yaşayan demokratik toplumlar oluşturmak için bunlarla mücadele etmeliyiz. Kimsenin dışlanmış hissetmediği bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır. Nitekim biz Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Berk Özkan
    Erdoğan: Dağlık Karabağ sorununu çözecek güç Rusya
    DAĞLIK KARABAĞ KONUSU

    Birçok uluslararası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir.

    Bölgeleri, ekonomileri birbirine bağlayan projelerle refahı sağlayabiliriz. Kafkaslar bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak bölgesel işbirliğini ve küresel refahı yakından ilgilendiren projeler hayata geçirdik. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi sadece Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi ilgilendirmiyor, Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafyayı ilgilendiriyor."

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Dağlık Karabağ, Bakü, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın dört bir yanında çekilen How Far From Home isimli fotoğraf projesi
    İstifa edip dünya turuna çıkan gezgin çiftten etkileyici fotoğraflar
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam