Yıldırım: Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma politikası uyguluyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, dünyada yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi sorunların daha çok konuşulmaya başladığını söylerken "Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz" dedi.

Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor.

Bir yandan dünyada yeni teknolojilerin, bilişimin, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerinin hayatımıza girmesi, diğer yandan da çalışma alışkanlıklarımızın değişmesi… Bunlar geleceğimiz için güzel şeyler. Ancak bu gelişmelerin bütün ülkeler için hayırlı olması için mutlaka bölgesel ve küresel anlamda iş birliğine ihtiyaç var.

'BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN DEMOKRATİK TOPLUMLARA İHTİYAÇ VAR'

Çağımızda aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi sorunlar daha çok konuşulmaya başlandı. Barış içinde yaşayan demokratik toplumlar oluşturmak için bunlarla mücadele etmeliyiz. Kimsenin dışlanmış hissetmediği bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır. Nitekim biz Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz."

© AA/ Berk Özkan Erdoğan: Dağlık Karabağ sorununu çözecek güç Rusya

Birçok uluslararası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir.

Bölgeleri, ekonomileri birbirine bağlayan projelerle refahı sağlayabiliriz. Kafkaslar bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak bölgesel işbirliğini ve küresel refahı yakından ilgilendiren projeler hayata geçirdik. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi sadece Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi ilgilendirmiyor, Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafyayı ilgilendiriyor."