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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

    Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

    © AA/ İslam Yakut
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (386)
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi. Kalın, kısa bir zaman içerisinde Afrin'in içine girileceğini söyledi.

    TRT Haber'de soruları yanıtlayan Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

     

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur
      Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

     

     

    • Terör örgütünün baskısından kaçan binler, on binler var. Yaklaşık 7 yıllık bir savaş boyunca sadece Cerablus'ta çok ciddi bir geri dönüş oldu bölgeye. Bura dışında hiç bir yerde böyle bir tablo olmadı. Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi.

    'MÜNBİÇ İÇİN İYİ BİR YOL HARİTASI ÇIKTI'

    • Mevlüt Çavuşoğlu
      © AA/ İsa Terli
      Türkiye ve ABD'nin Menbiç görüşmesi ertelendi
      İyi bir yol haritası çıktı Münbiç için. Takvim ve mutabık kaldığımız çerçeve noktasında ABD'den adım bekliyoruz. (Rex) Tillerson'ın yerine (Mike) Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.
    • YPG-PYD kontrolünde olan hiçbir bölgeye oranın yerli halkı dönmüyor. Çünkü neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Bir sürü sorun yaşayacaklar. TSK'nın olduğu bölgelere 150.000 kişi döndü. Okullar, hastaneler açılıyor. 

    'BİZ YAPSAK ABD NASIL YAKLAŞIR?'

    • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
      © AA/
      Kalın: ABD'nin FETÖ ve PYD konusunda adım atması gerekiyor
      ABD yönetimi müttefikinin kim olduğu konusundan net karar vermeli. FETÖ ve PYD-PKK olaylarında Türkiye somut adımlar bekliyor. FETÖ üyelerinin ABD'de ellerini kolları sallayarak gezememesi gerekir. Aynı şekilde ABD'de bunları yapan bir örgüte biz Türkiye'de böyle bir rahatlık sağlasak ABD'nin, Avrupa'nın buna yaklaşımı nasıl olurdu?
    • Sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. Şu anda önceliğimiz bu saldırıların durdurulması. Türkiye bunu tek başına yapamaz, diğer ülkelerin de devreye girmesi gerekiyor.

     

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (386)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Cumhurbaşkanlığı, Rex Tillerson, Mike Pompeo, İbrahim Kalın, Menbiç, Afrin, Türkiye, ABD
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