Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi. Kalın, kısa bir zaman içerisinde Afrin'in içine girileceğini söyledi.