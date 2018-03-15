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    Yaşlı

    Türkiye nüfusu yaşlanıyor

    © Flickr/ Hapal
    Türkiye
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    Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013'te yüzde 7.7 iken, geçen yıl yüzde 8.5'e çıktı.

    Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi olan yaşlı nüfus, son 5 yılda yüzde 17 artış göstererek geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu.

    İstiklal Caddesi - 2009
    © AFP 2018/ MUSTAFA OZER
    Türkiye'nin nüfusu 2040'ta 100 milyon olacak
    Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında yüzde 7.7 iken, geçen yıl yüzde 8.5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44'ünü erkek, yüzde 56'sını kadın nüfus oluşturdu.

    Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.

    Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60.3'ü 65-74, yüzde 32.2'si 75-84 ve yüzde 7.5'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 61.6'sının 65-74, yüzde 29.7'sinin 75-84 ve yüzde 8.6'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

    TÜRKİYE 167 ÜLKE ARASINDA 66. SIRADA

    İstanbul
    © REUTERS/ Murad Sezer
    İstanbul'un nüfusu 5 yılda 1 milyon kişi arttı
    Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 8.9'unu yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 32.2 ile Monako, yüzde 27.9 ile Japonya ve yüzde 22.1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

    Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden ortanca yaş, 2013 yılında 30.4 iken geçen yıl 31.7 oldu. Ortanca yaş 2017 yılında erkeklerde 31.1, kadınlarda 32.4 olarak gerçekleşti.

    Nüfus projeksiyonlarında, ortanca yaşın 2023 yılında 33.5, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.

    ERKEKLER KADINLARDAN DAHA UZUN YAŞIYOR

    İstanbul kalabalık
    © AA/ Arşiv
    Türkiye'nin kadın nüfusu, erkekleri geçecek
    'Hayat Tabloları 2014-2016' sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75.3 yıl ve kadınlar için 80.7 yıl olarak belirlendi. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığı görülürken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl oldu.

    Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.8 yıl olarak kayıtlara geçti. Erkekler için bu sürenin 16.1 yıl, kadınlar için 19.3 yıl olduğu gözlendi. Başka bir ifadeyle, 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10.8 yıl iken 85 yaşında 6 yıl olarak tespit edildi.

    YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

    Galata Kulesi - İstanbul Boğazı
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    İstanbul'un 'en genç' ve 'en yaşlı' ilçeleri belli oldu
    Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18.2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16.8 ile Kastamonu, yüzde 15.4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.2 ile Şırnak olarak belirlendi. Bu ili yüzde 3.3 ile Hakkari ve yüzde 3.7 ile Van izledi.

    Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin olurken, en az yaşlıya sahip ilk üç il, 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve Bartın olarak sıralandı.

    Etiketler:
    erkek, kadın, yaşlı, nüfus, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Çankırı, Artvin, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Sinop, Türkiye
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