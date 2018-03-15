İsviçre inceliyor: FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil oldu mu?

Darbe girişiminin ardından Türk ve İsviçre vatandaşı olan bir iş adamının İsviçre'de kaçırılması girişimi hakkında soruşturma yürüten İsviçre savcıları, bu teşebbüste Türk diplomatların rol alıp almadığı inceliyor.

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger, FETÖ ile bağlantılı bir iş adamını kaçırmak için plan yaptığı iddia edilen 2 Türk diplomattan birinin halen Bern'deki Türk temsilciliğinde bulunduğunu, diğerinin ise Türkiye'ye dönmüş olduğunu yazdı.

Savcılık tarafından dün yapılan açıklamada soruşturmanın Mart 2017'de başladığı ifade edilerek, "Başsavcılık makamı siyasi istihbarat toplama ve yabancı bir devlet için yasaklanan faaliyetler şüphesiyle adli soruşturma yürüttüğünü teyit etmektedir" denildi.

Açıklamaya göre savcılık, şüphelilerin şu anda veya isnat edilen suçun işlendiği anda diplomatik dokunulmazlığa sahip olup olmadığını Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan öğrenmeye çalışıyor.

Soruşturmanın devamı için şüphelilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor.

Bern'deki Türk büyükelçiliği ise konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Tages-Anzeiger'in haberine göre İsviçre istihbaratı kaçırma girişiminden 2016 yılında planlama aşamasında haberdar oldu. Kaçırılacak kişi ise şu anda polis koruması altında bulunuyor.