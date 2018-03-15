İstanbul'da tramvaylar çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da son günlerde çeşitli arıza haberlerinin geldiği tramvay hatlarından birinde bu sefer kaza gerçekleşti.
© AA/ Orhan Akkanat
Topkapı-Habipler hattında bulunan Topçular istasyonunda bir tramvayın diğerine arkadan çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza dolayısıyla tramvay seferlerinin iptal edildiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Olay yerinden canlı yayındayız https://t.co/Uq0iz4Uoy6— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 15 Mart 2018
Aynı hat üzerinde tramvaylar 2 kere raydan çıkmıştı.
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