Darbeci askerlerin kışladan Yunanistan'a kaçış anı görüntülendi

Görüntülerde Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma isteyen Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Başçavuş Mesut Fırat, 03.33'te Doğan Medya Center'ın haber merkezi koridorunda görüntüleniyor. Görüntülere sabaha karşı 04.20'da hareketliliğin arttığı ve subaylar ile helikopter personelinin haber merkezinde toplanması da yansıyor.
Darbecilerin kışladan Yunanistan'a kaçış anı görüntülendi https://t.co/58G6Iu0MlK pic.twitter.com/Yv7buiic7L— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 15 Mart 2018
Hayatını kaybeden Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve girişim sırasında yaralanan Albay Davut Ala komutasındaki darbe karşıtı askerlerin 04.38'de komutanlık binasına girişleri kameralara yansıyor. Görüntülerde, 04.27'de darbeci subayların çatışmak için hücum yeleği, başlık ve silahlarla binadan çıktıkları, 04.36'da ise çatışmanın başladığı kayıtlara geçiyor.
Darbeci subayların sivil kıyafetli olarak 04.57'de kışladan ayrılmaya başladığı anlarda, 04.52'de Yunanistan'a kaçan helikopter personelinin ellerinde silahlarla kışladan kaçışları da görüntüleniyor.
Kışladaki askerlerin 08.09'da teslim alınmaları, emniyet güçlerinin kışlaya gelmesi ve sanık Yarbay Bayram Bekdemir'in 09.26'da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülere yansıyor.
Mahkemeye, sunulan ikinci bir kayıtta da kışladan kaçan bir askerin vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.
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