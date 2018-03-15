İzmirli taksiciler: UBER'le sorunumuzu kavga ile değil kendimizi geliştirerek çözmeliyiz

İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Uber uygulamasına karşı taksici esnafının kendisini geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Lüks araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmalıyız" dedi.

Anık, akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil aplikasyonu Uber ile ilgili tartışmalara yönelik basın toplantısı düzenledi.

Uber'in dünyanın birçok ülkesinde yasaklandığını, Türkiye'de yapılan taşımacılığın da yasadışı olduğunu savunan Anık, sistemin İzmir'de faaliyette başlamadığını, sadece geçen yaz Çeşme'de hizmet verdiğini söyledi.

ANIK: KURDUĞUMUZ 'SARI TEKNOLOJİ' SİSTEMİYLE TÜM TAKSİLERİ KONTROL EDEBİLİYORUZ

Anık, bu konuda yaşanan sorunların kavgayla değil taksici esnafının kendisini geliştirmesiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı:

"Lüks araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmalıyız. Kurduğumuz 'Sarı Teknoloji' sistemiyle tüm taksileri kontrol edebiliyoruz. 3 ay sonra sisteme mobil aplikasyonu da ekleyip müşteriyle taksici esnafını buluşturacağız."

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Uber uygulamasıyla ilgili çalışma başlatmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Anık, hükümetin bu konuda da taksici esnafının yanında olacağına inandıklarını söyledi.

Anık, İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Uber ile ilgili olarak açtığı davaya müdahil olmak istediklerini de sözlerine ekledi.