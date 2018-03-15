Erdoğan'dan 'Afrin'den çekilin' diyen AP'ye: Boşuna heveslenmeyin

'Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe'nin tehdit altında olduğunu söyledi. AP'nin bugün oylayacağı ve Türkiye'ye 'Afrin'den çekilin' demeye hazırlandığı tasarıya tepki gösteren Erdoğan, "Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün genç bir kardeşimizin, Fuzuli, Baki, Şeyh Galip bir yana Mehmet Akif'i, Ömer Seyfettin'i ve Ahmet Haşim'i dahi anlayamıyor olması, bu dönemde dilimize yapılan suikastin sonucudur. Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini artık inşallah geride bıraktığımıza inanıyorum.



#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuşuyor https://t.co/1ium46OCth — AA Canlı (@AACanli) March 15, 2018

​Osmanlı Türkçesi'nin okullarımızda öğretilmesini önemli görüyorum. Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta koparılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir.

'TÜRKÇEMİZDE YENİ BİR BOZULMA SÜRECİ YAŞIYORUZ'



© AA/ Mehmet Ali Özca Erdoğan'dan internet uyarısı: Artık zehir evin içinde

Diyeceksiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız siz ne işe yarıyorsunuz. Kişisel olarak açılışını yaptığım yerler başta olmak üzere, Türkçe dışında tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına, bu isimlerin değiştirilmesini bugün bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenlere tavsiye ediyorum.

'EVLER BİLE KAFEHOUSE OLDU, BÖYLE ŞEY OLUR MU?'



© AA/ Okan Özer Erdoğan: Asım'ın nesli gibi gençler yetiştirmek istiyoruz

15 Temmuz gecesi asla yaşamayacağımızı düşündüğümüz bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi liseli gençlerimiz de meydanlardaydı, onlar da darbeye karşı koydu.

'EY AVRUPA PARLAMENTOSU, HANGİ YÜKÜ ALDIN DA BUNU SÖYLÜYORSUN?'



© AA/ Hişam Al Homsi AP’den Türkiye'ye: Afrin’den çekilin

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak harekatı durdurmamız istenecekmiş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, böyle bir arzuda bulunmış. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz, Türkiye şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilmektedir.



Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye söyleyeceği hiçbir söz yoktur. 3.5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde yaşamaktadır. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da bunu söyleyebiliyorsun. Bu sözler bizim bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar.

Artık her şey an meselesi, bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.

'GENÇLERİMİZİN HEPSİ BİRER FATİH ADAYI'