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    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

    Bozdağ: Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

    © AA/ Arda Küçükkaya
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, 'Alo Fetva' hattını arayanların sorularını alacak, ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek" dedi.

    Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

    Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı
    © AA/
    Diyanet'te bir ilk hayata geçti
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da bulunduğu toplantıda Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

    Prof. Dr. Huriye Martı'nın, ilk kadın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandığını belirten Bozdağ, Diyanette 7 kadın daire başkanının yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verilen görevler konusunda hassasiyetinin bulunduğunu söyledi.

    'KADINLAR ÜZERİNDEN İSLAM DİNİ YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

    Bozdağ, kadınlar üzerinden İslam dininin yıpratılmaya çalışılmasına üzüldüklerini dile getirerek, son günlerdeki tartışmaların niteliğine bakıldığında bunların AK Parti hükümetinin aldığı kararlar veya yaptığı uygulamalar sonucu ortaya çıkmadığını vurguladı.

    DİYANET AKADEMİSİ KURULACAK

    Diyanet İşleri Başkanlığının yeni döneme ilişkin çalışmaları hakkında bilgi veren Bozdağ, "Diyanet Akademisi" adı altında yeni bir yapı oluşturma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

    Bu akademi ile imam, müezzin, Kuran kursu öğreticisi, vaiz ve müftülerin hizmete girmeden önce bir eğitimden geçirilmesini öngördüklerini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Murat Kaynak
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami, hem Sünninin hem Alevinin ibadet yeridir
    "Bir yıl meslek öncesi bir eğitimden geçecek. Hangi işi yapacaksa o işin incelikleri, usul konusunda, pek çok hususta bir ciddi eğitim aldıktan sonra araziye gidecek. Bundan sonraki dönemde direkt müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzin alımı olmayacak. Adaylık sınavı yapılacak. Bu adaylık sınavını kazananlar müftülük ve eğitim merkezine gidip bir eğitim alacak. Veya vaizse vaizlikle ilgili, imam hatipse imam hatiple ilgili eğitim alacak. Bir yandan dine ait temel bilgiler öğrenirken, öte yandan göreve geldiklerinde karşılaşacakları pratikler konusunda da uygulamalı bir şekilde yetiştirilecekler ve daha donanımlı din görevlileriyle vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak konusunda bir gayretin içerisinde olacaklar."

    'GÜNCELLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRANLAR OLDU'

    Diyanet kadar, dini bilen otoritelerin de İslam'a, Müslümanlara zarar vermek isteyenlere karşı gerçekleri anlatması gerektiğine işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA/
    Diyanet'e verilen bütçe 7.2 milyar lira oldu
    "Güncelleme konusunda Cumhurbaşkanımıza buradan çok saldıranlar oldu. Sanki 'reform' gibi algılatmak isteyen ve algılayanlar oldu. Cumhurbaşkanımızın hayatı ortadadır. Tayyip Bey aklı erdiği günden bu güne imanıyla, ihlasıyla, ameliyle ortada olan birisidir. Ve imanı, amelinin bedellerini de yaptığı mücadele içerisinde ödemiş birisidir. 28 Şubat'ın ve ülkemize pek çok yanlış uygulamaların ortaya koyduğu bütün sakatlıkları ortadan kaldıran bir liderdir. Bugün Türkiye'de dinin öğrenilmesi, öğretilmesi ve muhafazakar, mütedeyyin insanların kendini ifade etmesinin önünde ne kadar engel varsa, Allah'ın izniyle, hepsini kaldıran bir liderdir. Ama şimdi bakıyorsunuz burada saydırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şey çok açıktır. Bir konuda açık ayet varsa ve sahih kesin sünnetten deliller varsa ona uyacağız. Onu tartışmaya gerek yok. Ama diyelim ki açık bir şey yok. O zaman ne yapacağız? İçtihat yapacağız."

    'UÇAK VAR, BİLGİSAYAR VAR, BUNLARLA İLGİLİ NE YAPACAK İSLAM ALİMLERİ?'

    Bozdağ, bir meseleyi çözmede ihtilaf çıkması durumunda Kur'an'a ve sünnete bakılmasının emredildiğini hatırlatarak, "Şimdi diyelim ki şu anda uçak var, bilgisayar var, başka başka pek çok o dönemde olmayan konular var. Bunlarla ilgili ne yapacak İslam alimleri? Elbette İslam'ın temel kaynaklarına bakıp içtihat üretecek. İslam son dindir, kıyamete kadar yaşayacaktır. Eğer kıyamete kadar ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretemezse, gelişmelere, ihtiyaçlara cevap veremezse o zaman kıyamete kadar varlığını nasıl sürdürecek?" diye konuştu.

    'DİNDE REFORM DİYENLER DİN DÜŞMANIDIR'

    İslam'ın kıyamete kadar gelecek bütün sorunlara çözüm üretebileceğini söyleyen Bozdağ, şunları ifade etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: Dinde reform aramıyoruz, haddimize mi?
    "Dinde reform olmaz, dinde reform yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı bu tür düşünceye sahip olanlarla mücadele ile geçmiştir. Kim 'Dinde reform' diyorsa, o din düşmanıdır. Dinde reform demek, dini değiştirmek demektir, beğenmediğin yeri yontmak demektir. Şöyle, öyle demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı ortadadır. Buradan birileri başka bir noktaya götürmek istiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği, kendimizi güncelleyeceğiz."

    'DİYANET AK SÜTÜN İÇİNDEKİ AK KILI HERKESTEN ÖNCE FARK ETMELİ'

    Bozdağ, Diyanetin fetvalar konusunda yeni bir genelge hazırladığını belirterek, "Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, 'Alo Fetva' hattını arayanların sorularını alacak, ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçedeyse ilçe müftüsünün, ildeyse il müftüsünün, Diyanette ise Din İşleri Yüksek Kurulunun onayı olacaktır" dedi.

    Etiketler:
    Dinde reform, Kuran kursu, Kuran, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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