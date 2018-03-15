Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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