Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıntılar geliyor…
Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıntılar geliyor…
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