Erdoğan Merkel'i yeni görevi nedeniyle kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Almanya’da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve başbakanlık görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel’e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

İki liderin, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri görüşmede, yasadışı göçle mücadele ve sığınmacılar konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettikleri kaydedildi.

'Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin' vurgulandığı görüşmede, 26 Mart’ta Varna’da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi’nin önemi üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında da bulundu.