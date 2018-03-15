Erdoğan seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Edinilen bilgilere göre, 7102 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Konuya dair Cumhurbaşkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."

