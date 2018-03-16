4 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliğinde yeni düzenlemelerin olabileceğini belirterek "4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'de katıldığı programda, işsizlik oranının geçen yılın aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün açıklanan işsizlik oranı için, "Bu bizim beklediğimiz bir sonuçtu" diyen Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bir yılı aşkın süredir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde istihdam konusunda bir seferberlik yürütülüyor. Aralık ayında biz bunla ilgili bir toplantı yapmıştık, yeni istihdam teşviklerimizi hazırlamıştık. Şu anda da hali hazırda Meclis'te görüşülen bir paket içerisinde yeni istihdam teşvikleri de var. Onların da etkisiyle inşallah önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Kısa süre içerisine, 2018'in sonuna kadar işsizlik oranımızı tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var."

TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU



Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecine ilişkin takvimin işlediğini bildiren Sarıeroğlu, "Nisan son tarih, ondan sonra direkt kadroya geçişlerini, 3 Nisan itibariyle yapmış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, kamuda 4/C statüsündeki çalışanların 4/B statüsüne geçişiyle ilgili Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, "İnşallah onlarla ilgili son tarihimiz 3 Nisan, kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulundan kararımızı çıkaracağız" bilgisini verdi.

MEMUR EBEVEYNLERİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMASI

Memur ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına imkan veren yönetmelikle ilgili bir soru üzerine Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Yasal düzenlemesi yapılmış, buna bağlı olarak bir yönetmelik değişikliği beklentisi vardı. Çalışmalarımızı yaptık, tekrardan paydaşlarımıza gönderdik ve Başbakanlığa bu konuyla ilgili ilettik. Ondan sonra tabi ki istişare sürecimiz, bazı görüşler istendi, bu süreçleri işletiyoruz şu anda, kapsamı geniş bir düzenleme. Bu bağlamda bütün bakanlıklarımızı da ilgilendiren bir düzenleme, ortak akılla çıkarmamız gereken de bir düzenleme. Bu görüş istenen konularla ilgili süreçlerimiz de tamamlanma aşamasında. İnşallah kısa süre içerisinde tüm ebeveynlerimiz, kamu çalışanı ebeveynlerimizle ilgili bu pozitif düzenleme bir sonucu ulaşacak."

© AP Photo/ Gerry Broome Kanser hastalarına ödetilen binlerce liralık fark için soru önergesi

Bakan Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelerin olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. İstatistiklere baktığımız zaman en önemli başlıklardan birisi, TÜİK rakamlarında da sağlık çıkıyor. Bu yüzden çok hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz, kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Yine açıklayacağımız Resmi Gazete'ye gönderdik, 4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda."