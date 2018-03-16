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    BM: Suriyeli sığınmacı sayısı 5 milyonu geçti

    Türkiye’den AB ülkelerine ‘bire bir takas’ ile 12 bin Suriyeli yerleştirildi

    © REUTERS/ Ammar Awad
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
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    Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı 3 milyonu aşarken, Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşma çerçevesinde AB ülkelerine yerleştirilen Suriyeli sayısının 12 bin olduğu bildirildi. AB Bakanı Çelik, Yunanistan’dan Türkiye’ye 260’sı Suriyeli olmak üzere toplam bin 537 düzensiz göçmen iade edildiğini açıkladı.

    Suriyeli çocuklar yaşamı resmetti.
    © Sputnik/ Fedaa Shahin
    Türkiye'de 10 Suriyeli çocuktan 4'ü okula gidemiyor
    CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, AB ile yapılan uzlaşma çerçevesinde Türkiye’den AB ülkelerine yerleştirilen Suriyeliler konusunu TBMM gündemine taşıdı. Adıgüzel, AB Bakanı Ömer Çelik’e “18 Mart mutabakatı sonrasında ‘1’e 1’ Uzlaşısı çerçevesinde Türkiye’den AB üye devletlerine, Ocak 2018 tarihi itibariyle kaç Suriyeli yerleştirilmiştir? Buna karşın Türkiye’ye iade edilen düzensiz göçmen sayısı kaçtır?” diye sordu. Adıgüzel, 18 Mart mutabakatı sonrası kaçak yollardan Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin de bilgi istedi.

    12 BİN 69 SURİYELİDEN 4 BİN 51’İ ALMANYA’YA GİTTİ

    CHP’li Onursal Adıgüzel’in yazılı soru önergesini yanıtlayan AB Bakanı Ömer Çelik, 18 Mart Türkiye-AB Zirvesinde, 20 Mart  tarihinden itibaren Türkiye’de Yunan adalarına geçen bütün düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iade edilmesine ve bu kapsamda iade edilen her Suriyeliye karşılık düzensiz yolla AB’ye geçmeye çalışmamış bir Suriyelinin bir AB ülkesine yerleştirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

    Bakan Çelik,  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 1’e 1 Uzlaşısı kapsamında yapılan iade ve  yerleştirmelere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre Yunanistan’dan Türkiye’ye 260’sı Suriyeli olmak üzere toplam 1.537 düzensiz göçmen iade edildi. Türkiye’den AB üye ülkelerine ise toplam 12.069 Suriyeli gönderildi. Bakan Çelik, AB üye ülkelerine gönderilen Suriyelilerin dağılımının da, “Almanya: 4.051, Hollanda: 2.603, Fransa: 1.281, Finlandiya: 1.002, Belçika: 823, İsveç: 742. İspanya: 429, İtalya: 332, Lüksemburg: 206, Avusturya: 213, Portekiz: 123, Letonya: 46, Hırvatistan: 76, Litvanya: 84, Estonya: 41, Malta: 17” şeklinde olduğunu belirtti.

    'DÜZENSİZ GEÇİŞLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU'

    Suriyeli sığınmacılar
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 700 milyon euro'luk destek
    18 Mart Uzlaşısı kapsamında Türkiye’den AB ülkelerine yerleştirilen Suriyeli sayısının artırılması hususunun AB tarafına iletilmekte olduğunu vurgulayan AB Bakanı Ömer Çelik, 2015 yılının sonundan itibaren yoğunlaşan Türkiye-AB işbirliği neticesinde Ege Denizi’ndeki düzensiz geçişlerde büyük bir düşüş olduğunu kaydetti. Çelik, “18 Mart Zirvesi kararları neticesinde uygulamaya konulan 1’e 1 Uzlaşısı bu durumu daha da güçlendirmiştir” dedi.
    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre ortalama geçişlerin Ekim 2015’te 7 bin kişi iken 2016 Mayıs itibariyle iki haneli sayılara düştüğünü kaydeden Çelik, 2018 yılı Ocak ayında ortalama günlük geçiş sayısının 43 olduğunu ifade etti. Bakan Çelik, “18 Mart Türkiye-AB Uzlaşısından sonra Ege Denizi’ndeki ölüm ve kayıp vakası sayılarında büyük düşüş olmuştur. BMMYK verilerine göre 2015 yılında Ege Denizi’nde 799 ölüm veya kayıp vakası varken bu sayı 2017 yılında 45’e düşmüştür” diye konuştu.

    GÖNÜLLÜ İNSANİ KABUL PLANI  BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI

    AB Bakanı Çelik, ayrıca 18 Mart Uzlaşısına göre, Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişleri önemli ölçüde ve sürekli azaldığı taktirde, AB ülkelerinin Türkiye’deki Suriyelileri gönüllülük esasına göre almasının öngörüldüğünü de vurguladı. Bakan Çelik, henüz devreye sokulmayan Gönüllü İnsani Kabul Planın, Ege Deniz’indeki geçiş sayılarının önemli ölçüde azalması sebebiyle bir an önce başlatılması gerektiğinin de AB tarafına iletilmekte olduğunu kaydetti.

    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, Avrupa Birliği (AB), CHP, Onursal Adıgüzel, Ömer Çelik, Almanya, Türkiye
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