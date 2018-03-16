Fidan'dan darbe davasında müdahillik talebi

© AA/ Emre Şenoğlu Kılıçdaroğlu'ndan, Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, şahsi avukatı aracılığıyla darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya katılma talebinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görüldü. Duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Ahmet Arık, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı bölgesinde yaralandığını, vatandaşların birinin de yanı başında hayatını kaybettiğini anlattı. Arık, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

Abdullah Bulut da 15 Temmuz akşamı görev yaptığı Gölbaşı TÜRKSAT'ta bulunduğunu, yayınları kesmek için gelen darbeci helikopterlerden yapılan atışla yaralandığını belirterek, davaya müdahil olmak istedi.



