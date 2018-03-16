Şahin Alpay, 20 ayda 88 kez doktora gitti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zaman gazetesinin eski yazarlarından tutuklu yargılanan Şahin Alpay'ın 88 kez doktora gittiğini bildirdi. Gül'ün notuna göre Alpay, görüş hakkının yanmaması için 28 kere hastaneye gitmedi.

© AA/ Ali Cevahir Aktürk AYM'den AİHM kararı öncesi Şahin Alpay hamlesi

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, partilerin seçim ittifakı yapabilmesinin önünü açan yasanın görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, FETÖ davasında tutuklu olan 74 yaşındaki gazeteci Şahin Alpay’ın durumunu sordu.

Bakan Gül'ün Çakırözer’e verdiği nota göre Alpay, 31 Temmuz 2016 ile 8 Mart 2018 arasında tansiyon, şeker, kolesterol, uyku apnesi gibi çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 88 kez kurumun aile hekimine gitti.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Alpay, görüş hakkının yanmaması için 28 kez hastane sevkine gitmedi.



