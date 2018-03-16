Kılıçdaroğlu'ndan Böke'ye: Ne boykotu ya?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'ye "Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız" diyerek tepki gösterdi. CHP lideri, 2019'da yapılması planlanan seçimler için de herhangi bir ittifak kararını PM'nin vereceğini işaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, AK Parti ve MHP'nin Meclis'te kanunlaştırdığı seçim ittifakı yasasına dair "Dün gece adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu da Böke'ye tepki göstererek boykot hakkındaki fikirlerini şöyle dile getirdi:

"Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız."

Böke'yi herhangi bir şekilde uyarmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı yapıp yapmayacaklarına CHP Parti Meclisi'nin (PM) karar vereceğini belirtti ve HDP konusunda şunları söyledi:

"Tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Partiler arası bir ayrımımız yok. İttifak yapılacak mı kimlerle yapılacak zaman gösterecek. Zaman zaman HDP ile en çok çatışan parti CHP. Üstelik MHP’den bile daha çok. Ama biz gerginlikten hoşlanmıyoruz. Düne kadar kanlı bıçaklı olduklarımızla da onlar gibi bir araya gelmiyoruz. MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak."

Türkiye'de hukukun çökertildiğini, seçim ve sandık güvenliğinin olmadığını savunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ''Bu şartlar altında yapılacak bir seçim şaibelidir ve hukuksuzluğu meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu seçimler boykot edilmelidir'' demişti.