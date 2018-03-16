Bakan Tüfenkci: Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için kazanıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uber-taksici kavgasının taraflarını aynı masaya oturtacaklarını açıkladı. "Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için kazanıyor" diyen Tüfenkci'ye göre taksiciler 'kendini check etmeli' ve insanların neden Uber'i tercih ettiğini analiz etmeli.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tüfenkci, Uber'le ilgili olarak şunları söyledi:

“Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın şekillenmesini istiyoruz."

Uber'in tamamen kaldırılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Tüfenkci, “Varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz” dedi.

Tüfenkci ayrıca “Taksici esnafı kendini check etmeli ve vatandaş neden Uber'i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeli” diye konuştu.

Tüfenkci, binlerce insanı milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank benzeri yapılarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme yaptığını belirterek, “Kara para aklama yönünden de MASAK’ın inceleme yapması için müfettişlerimizin talepleri var. Bunların da sonuçlanmasının bu tür girişimlerde bulunanlara esasında ders olacağına inanıyorum” dedi.

Çiftlik Bank hakkında ihmallerinin olmadığını söyleyen Tüfenkci, “Konu bizden çıktı, mahkemeye intikal etti” diye konuştu.