AK Partili yönetici, 7 şirkete kayyum olarak atanmış

AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik’in el konulan yedi şirketin yönetiminde kayyum olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Mahmut Birlik, aralarında FETÖ’nün kasası suçlamasıyla davası hala süren Naksan Holding’le birlikte toplam yedi şirketin yönetimine kayyum olarak atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 9 Mart 2018 tarihinde güncellenen listesine göre bu şirketler şöyle:

Naksan Holding A.Ş.,

SOHO Yatırım İnşaat Gayrimenkul Dış Ticaret,

Tasfiye halinde Cardiatech Sağlık Ürünleri,

Vera Denizcilik,

Verimli Plastik Film ve Enerji,

Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya,

Sanal Kokpit Simülatör Üretim.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci 25 Şubat’ta yeniden bu göreve seçilmesinden sonra dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığına Mahmut Birlik’i getirmişti.