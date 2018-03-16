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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Oy pusulasında yapılan değişikliği iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değil

    © Fotoğraf: Saadet Partisi
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakı yasası içinde yer alan oy pusulası düzenlemelerine tepki gösterdi: "Bunu iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Valilerin seçime müdahalesi, hükümetin doğrudan doğruya müdahalesi manasına gelir. Bu kapıyı neden açıyorsunuz?"

    Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, iktidara yönelik herhangi bir eleştiri yaptığında kendisine saldırmak için bazı şeylerin uydurulduğunu söylerken  "Bir kere edepli dürüst olmak gerekir" dedi. 1980 askeri darbesinde dahi adalet mekanizmasına müdahil olunmadığını söyleyen Saadet lider, "Bizi hapse attılar ama yine hukuka güven vardı. İnsanlar mahkemeye gittiklerinde haklarını savunabileceklerine inanıyorlardı. Şimdi o kayboldu" değerlendirmesini yaptı.

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    © AA/
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    'HAKİMLER KARAR VERMEKTEN KORKUYOR'

    Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Geçmişte 12 Mart muhtırasını, 1980 darbesini de yaşadık. Ama o dönemlerde adalet mekanizmasına veya başka yere müdahil olunmadı. Bizi hapse attılar ama yine hukuka güven vardı. İnsanlar mahkemeye gittiklerinde haklarını savunabileceklerine inanıyorlardı. Şimdi o kayboldu. Hakimler karar vermekten korkuyor. Karar vermekten korkan bir hakimin adil karar verme durumu yoktur. Karar verenler de OHAL'de yaşadığımız için görevlerinden alınıyorlar. Korkan yönetici de adil davranamaz.

    'BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇÖZDÜLER AMA ADALETE HER ŞEYDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR'

    Başörtüsü sorununu çözdüler ama bu Türkiye'nin bütün problemlerini çözdük manasına gelmiyor onun için adalete her şeyden daha fazla vurgu yapma ihtiyacı duyuyorum. Adalet olmazsa devlet olmaz.

    'HÜKÜMET, MESELELERİ ACEMİCE ELE ALIYOR'

    İkinci ana sorunumuz ekonomide çok ciddi bir çıkmazın içine girildiğidir. Devletin imkanları, maalesef büyük çoğunlukla özelleştirme adı altında satıldı. Tarım başıboş bırakıldı. Üzülerek söylüyorum sanayileşmede de yok. Hükümetin meseleleri ele alışları bile acemice. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini havsalam almıyor. İhalelerde şeffaflık denilen bir şey yok.

    yerli otomobil
    © AA/
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    'OTOMOTİV SANAYİNE BÖYLE GİRİLMEZ'

    Otomobil üretmek için üretimiyle alakası olmayan TÜBİTAK dışarıdan bir model satın almış. Arkasından da, ‘Bunu üretecek bir babayiğit aranıyor' diyorlar. Otomotiv sanayine böyle girilmez. Gerekli desteği verirseniz, otomotivciler, ürettikleri modellerin yerli kısmını çoğaltırlar.

    'HİÇBİR POLİTİKADA TEDBİR ALINMIYOR'

    Terörle mücadelede, hukukun tesisinde, ekonomide çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlar var. Hiçbir konuda ciddi bir tedbir alınmamasından da endişe ediyoruz. Ülkemizin gidişatı konusunda endişeliyiz.

    'HİÇBİR DÖNEMDE YOLSUZLUK BU KADAR ARTMADI'

    Türkiye sürekli kamplaştırılıyor, insanlar birbirine hasım hale getiriliyor. Ben bugün bir şey söylüyorum, benimle ilgili bir şey bulamazlarsa saldırmak için uyduruyorlar. Bir kere edepli dürüst olmak gerekir. Bir de hiçbir dönemde partizanlık, yolsuzluk ve israf bu kadar artmadı. Bu durum bizi ister istemez endişelendiriyor.

    İŞKUR
    © AA/
    İşsizlik aralıkta da çift haneli
    'İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR'

    Somut rakam söylüyorum, şu anda 3 milyon 250.000 işsiz var. Sosyal yardım aldığı için iş aramayanlarla birlikte 4 milyonu geçiyor. Müthiş bir iç göç var. Anadolu boşalıyor. Borç batağındayız. 892 milyar TL'lik iç borcumuz var. Hükümetin bunun karşılığındaki faiz borcu bu yıl 71 milyar lira. Dış borcumuz 400 milyar doları geçti.

    'ÇİFTÇİYE VURULAN EN SON, EN BÜYÜK DARBE'

    Buğday, nohut, mercimek, pirinç, büyükbaş-küçükbaş hayvan ve et ithal ediyoruz. Biz nasıl bir tarım ülkesiyiz ki ithale muhtaç hale geldik? Şimdi pancar özelleştiriliyor. Bu çiftçiye vurulan en son, en büyük darbedir.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: IMF borcumuzu sıfırladık, şimdi onlar bizden borç istiyor
    'BUNU DUYUNCA ŞAŞTIK'

    Cumhurbaşkanı diyor ki ‘IMF den borç alsaydık onun boyunduruğuna girerdik.' Bunu duyunca şaştık. Cumhurbaşkanının dediği doğru, IMF'ye de borcumuz kalmadı. IMF'nin dikte ettirdiği politikaları izliyoruz. Yani IMF boyunduruğu hala boynumuzda.

    'BU KAPIYI NEDEN AÇIYORSUNUZ?'

    Seçim sisteminde sadece ittifak konusu gündeme getiriliyor. Oy pusulasında mührü yanlış yere bassa, iki kere ya da üç kere bassa, tepeye bassa, aşağıya bassa sayılacak. Bir plan, program var burada, Şuna inanıyordum: Türkiye'deki seçim sistemi dünyada ki en düzgün sistemlerden birisi. Çünkü esas seçimi hakimler yürütüyordu. Hükümetin müdahalesi olmuyordu. Valiler, kaymamaklar, hatta emniyet karışmıyordu. Şimdi bunların hepsi birden bire kalkıyor. Valilere yetki veriliyor. Bunu iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Valilerin seçime müdahalesi, hükümetin doğrudan doğruya müdahalesi manasına gelir. Bu kapıyı neden açıyorsunuz?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ İslam Yakut
    CHP'den AİHM'e mühürsüz oy başvurusu
    'AKP VE MHP SEÇİM İÇİN BİRBİRLERİNE MUHTAÇLAR, ARKASINDA NE OLDUYSA…'

    AKP ve MHP birbirine muhtaç gibi. Birbirlerini çok acımasızca tenkit ettiler. Arkasından ne olduysa şimdi de can —ciğer dost oluverdiler. Bu seçimlerde birbirlerine ihtiyaç duymalarından kaynaklanıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı için bir oy bile önemli. Öbür taraftan da MHP içinde bir ayrılma oldu, burada da oyların hangi tarafa kayacağı konusunda tereddütler doğdu.

    'BU MENFAAT BİRLİKTELİĞİDİR'

    Yüzde 10 barajının altına düşerse Meclis dışı kalınmaması için bir ittifak ortamı hazırlandı. Bu ittifak ilkeye dayanmıyor. ‘Cumhur ittifakı' deniliyor. Yani bunun ‘Cumhur' olmasının, milli olmasının bir takım özelliklere dayanması lazım. Bunların hiçbirisi yok. O zaman bu ittifak sadece seçimlerde barajı aşıp Meclis'e girebilmek, öbür taraftan da 50+1'i garanti altına almak içindir. Bu menfaat birlikteliğidir.

    'HER PARTİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

    Uyum yasasıyla ilgili CHP ve İYİ Parti ile görüştük. Şimdiden ittifakları konuşmak lüzumsuz. Bu durum spekülasyona yol açar. Türkiye'nin meselelerini konuşmalıyız. Her partiyle görüşeceğiz özellikle bazı konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Her partinin elbette kendi programı, farklılıkları vardır. Şimdi gündeme getirmenin faydası yok düşüncesindeyiz.

    'HER SEÇMENDEN TEVECCÜH GÖRDÜK'

    Referandum öncesi genelde herkes bizim kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran değişikliğe müspet yaklaşacağımız kanaatindeydi. Referandumdaki tavrımız nedeniyle bize kapı açıldı. Sosyal demokratlardan da, milliyetçi kesimden de, Güneydoğu'daki Kürt seçmenlerden de, AK Partili seçmenden de, gidişattan endişe duyan seçmenlerden de bir teveccüh gördük. Bu bizi ümitlendiriyor.

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    Etiketler:
    mühürsüz oy pusulası, İşsizlik, Saadet Partisi, MHP, AK Parti, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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