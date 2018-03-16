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    Dışişerli Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu, Astana'da: Sivillerin yaşadığı yerlerde farklı strateji lazım

    © Sputnik/
    Türkiye
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    Astana'da konuşan Çavuşoğlu, "Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadıkları yerde değişik stratejilerimizin olması lazım" dedi. Doğu Guta ve kuşatılmış tüm bölgelerde sivillerin bombalanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Doğrudan teröristleri hedef almamız lazım" diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le bir araya geldiği üçlü zirvede bir araya geldi.
    © AA/
    Türk Dışişleri'nden Astana açıklaması: Suriye'de çözüm için birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek
    Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile beraber ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    ​Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik. Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz.

    Doğu Guta'dan tahliye edilen siviller
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Rusya: Doğu Guta’dan yaklaşık 11 bin kişi ayrıldı
    'SİVİL HALKIN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ'

    Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

    'TERÖRİSTLERİN İDLİB'E GİTMESİNE KARŞIYIZ'

    Sadece Doğu Guta'da değil, tüm kuşatılmış bölgelerde… Ve Fırat'ın doğusu dahil, siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin'de de var. Bugüne kadar sivillerin öldürülmemesi de bizim hassas yaklaşımımızdan kaynakların. Doğu Guta'da ise, İdlib'de de oldu… Teröristlerin İdlib'e gitmesine de karşıyız. Tehdit oluşturuyorlar. Terörle mücadele etme bahanesiyle sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadıkları yerde değişik stratejilerimizin olması lazım. Doğrudan teröristleri hedef almamız lazım. 

    İsviçre bayrağı
    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    İsviçre inceliyor: FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil oldu mu?
    GAZETECİYE: FETÖ'CÜ GİBİ GÖRDÜM SİZİ

    Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

    Gazeteci, Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti:

    "Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."

    "Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Nerede çalışırsınız?" sorusu soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı. Türk Dışişleri Bakanı daha sonra şunları söyledi:

    "Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."

    Çavuşoğlu, gazetecinin İsviçre'deki olayı tekrar sorup 'diplomasi skandalı' olarak nitelemesinin ardından "FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" dedi.

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Afrin, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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