Dolandırıcılıktan 10 yıl hüküm giyen 'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank yorumu: Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim

70.000'den fazla kişiyi, 500 milyon liradan fazla dolandırdığı belirtilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili bir yorum da 'Titan Kenan' olarak bilinen Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu'ndan geldi.

Yeni Asır'dayer alan habere göre Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle binlerce insanı dolandırıp sırra kadem basan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

Dolandırıcılıktan 10 yıl hüküm giyen 'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank yorumu: Vallahi çıldıracağım ya, böylesini görmedimhttps://t.co/N7KLuU8lrq pic.twitter.com/XHYjmkPmXq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2018

'BU İNSANLAR TOKATLIYOR, HEPSİ KRALLAR GİBİ KAÇIP GİDİYOR'

Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını iddia eden Kenan Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

'BENİ HAPSE ATMASALAR TİTAN 120 YIL DAHA GİDERDİ'

Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

'TOSUNCUK BİZİ DE KANDIRDI'

Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de Konya'nın Tuzlukçu ilçesi oldu. 70000 kişinin yaşadığı ilçenin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay'a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye'yi de kandırdı" dedi.

Mehmet Aydın'ın en son olarak dolandırdığı paralar ile Uruguay'da inşaat işine girdiği öğrenilmişti.