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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Türkiye, 39 Kuzey Korelinin mal varlığını dondurdu

    © Sputnik/
    Türkiye
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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore'ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

    BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kuzey Kore'ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kuzey Kore
    © AFP 2018/ Ed Jones
    Kuzey Kore'nin Türkiye'deki mal varlığı dondurulacak
    DHA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

    Kuzey Kore'nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğalgaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak.

    Buna karşılık, Kuzey Kore'den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore'ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek.

    DENİZ TAŞITLARI, ACİL DURUM DIŞINDA TÜRKİYE LİMANLARINA GİREMEYECEK

    BMGK kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

     

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    Etiketler:
    Mal varlığı, seyahat yasağı, yaptırım, Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Resmi Gazete, Kuzey Kore, Türkiye
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