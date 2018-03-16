Bozdağ: AP'nin Afrin kararı Türkiye için yok hükmünde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin'le ilgili kararının Türkiye için 'yok hükmünde' olduğunu söyledi. Bozdağ, AP'nin bu kararıyla Avrupa değerlerini inkar ettiğini savundu.

Bozdağ, dün aldığı kararla Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini isteyen Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bozdağ, "‘Suriye'de durum' başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir. Bu kararıyla AP, sözkonusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

1)”Suriye’de durum” başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir.



Bu kararıyla AP;sözkonusu Türkiye olunca adil,objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 16, 2018

​Bozdağ, şunları söyledi: "Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB'nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. Zeytin Dalı Harekatı, sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak; teröristlerden bölgeyi arındırmak; bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır.

3)Zeytin Dalı Harekatı;sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak;teröristlerden bölgeyi arındırmak;bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır.



Terörle mücadeleye destek vermesi gereken;buna karşı çıkarak AB’nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 16, 2018

​'AP BU KARARI ALDI DİYE TÜRKİYE VAZGEÇMEYECEK'

Terörle mücadeleye destek vermesi gereken, buna karşı çıkarak AB'nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. Avrupa'nın geleceğini terör örgütleriyle, eli kanlı teröristlerle işbirliğinde görenler, AB'ye de AP'ye de Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler.

5)AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir.



AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir.



Afrin’deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur,barış,güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 16, 2018

​AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir."