Polis Koleji Sınavı soruşturmasında 49 yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavları'na yönelik incelemeleri devam ediyor. Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

© AA/ Arşiv Komiserlik sınavı soruşturmasında 40 gözaltı

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavı'na giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.