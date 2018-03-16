TSK'dan Afrin'deki sivillere havadan bildiri: TRT'yi dinleyin

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki sivillere havadan Arapça ve Kürtçe bir bildiri attı. Bildiride "Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaktır" denilirken TRT Radyosu'nun da dinlenmesi tavsiyesi yer aldı.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'deki sivillere havadan attığı bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Değerli Afrinli kardeşlerimiz,

PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize, maddi ve manevi zarar veriyor,

Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler,

Teröristlere dur demenin zamanı geldi,

Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır. pic.twitter.com/xK2jGB7hZ6 — TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018

Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun.

Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin.

Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır.

Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün.

TRT Radyosu'nu dinleyin."