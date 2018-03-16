MHP, CHP'yi kurultayına davet etmedi

CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili randevu talebini geri çeviren MHP, hafta sonu yapılacak kurultayına CHP ve bazı partileri davet etmedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kongresi’ne sadece AK Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti (DP davet edildi.

MHP kurultay için CHP, HDP, İYİ Parti, İşçi Partisi’ne davetiye göndermedi.

ABD ve Almanya başta olmak üzere yabancı misyona da geçmişte olduğu gibi yine davet gitmedi.

MHP, CHP'nin seçim güvenliği konusunda istediği randevuyu vermemiş ancak daha sonra hazırlanan raporu istemişti.