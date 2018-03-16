Feyzioğlu’ndan AP’ye Afrin tepkisi: Kararı şiddetle protesto ediyoruz

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü operasyonun ‘terörle mücadele kapsamında’ gerçekleştiğini söyledi. Feyzioğlu, “YPG-PKK terör örgütünün ele geçirdiği bölgelerde kendilerinin emrine girmeyen halka karşı işlediği ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin raporlarına konu olmuş insanlığa karşı suçlara tek kelime söz söylemeyen Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye karşı açık bir düşmanlık sergilemiştir” dedi.

YPG'nin uzun süredir bölgede tüneller kazarak, tuzaklı bombalar yerleştirerek yaptığı hazırlığı görmezden gelmenin iyi niyetle bağdaşmayacağını ifade eden TBB Başkanı Feyzioğlu, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Şimdi de, YPG-PKK terör örgütünün zulmü altında inleyen halkı kendilerine canlı kalkan yapmasını görmeyip, bölgeye barış getirmekten başka hiçbir amacı olmayan Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almak terör örgütlerine verilmiş açık bir destektir. ‘Terörist benim teröristim ise iyidir’ mantığı, süslü cümlelerle yapılan ve her satırı çifte standartlı yaklaşımlardan oluşan kararın ana fikridir. Bu yaklaşımdaki Avrupa Parlamentosu, Avrupa değerlerini değil terör örgütlerinin insanlık dışı suçlarını savunmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkeli, Türk askerinin sivillerin canı söz konusu olduğunda kendi canını hiçe sayan karakterli duruşundan öğreneceği çok şey vardır. Terör örgütlerini destekleyen bu çifte standartlı yaklaşımı kararına yansıtırken hiçbir mahcubiyet duymayan Avrupa Parlamentosu’nu Avrupa halkına şikâyet ediyoruz. Karara oy veren AP parlamenterlerini vicdanlarına ve zamanın şaşmaz yargısına havale ediyoruz.”