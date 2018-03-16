Erdoğan: Rabbim bize Afrin savaşında fethi yakın kılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunda hayatını kaybeden teğmen Muhammed Kır'ın memleketi Erzurum'da yapılan cenaze törenine katıldı.

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Camideki cenaze töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için, özellikle vatan, millet, ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu an da Muhammedimiz bizi dinliyor."

Erdoğan, "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum" dedi.